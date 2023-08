Sofia Franklyn veut seulement sortir avec un homme riche

Suivie par plus de 740’000 abonnés sur Instagram, Sofia Franklyn, qui officie sur les réseaux depuis 2018, pourrait bien en perdre une bonne partie après les propos qu’elle a tenus dans son podcast « Sofia with an F », diffusé le 28 août 2023.

Indignés par le point de vue de la jeune femme, les internautes ont été nombreux à blâmer sa mentalité jugée «superficielle», sur les réseaux sociaux. D’autres ont fait part de la manière dont ils réagiraient si on leur demandait leur situation financière lors d’un premier rencard. «Je lui dirais que ça ne la regarde pas», a dit l’un d’eux. «Ce n’est pas normal, j’aurais quitté la table», a renchéri un autre. «Je lui aurais montré mon compte en banque et me serais barré», peut-on aussi lire, «C’est le moment où je pars aux toilettes et ne reviens jamais», ou encore «On se lève et on s’en va. L’argent et le succès sont importants, mais je prioriserai toujours mon bonheur et ma personnalité avant tout autre chose.» Face à la polémique qu’elle a déclenchée, Sofia n’a pas encore réagi.