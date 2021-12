Ski alpin : Sofia Goggia intouchable à Val d’Isère

La skieuse de Bergame a remporté sa troisième descente de la saison, samedi matin. Pas de podium pour les Suissesses.

Et de trois. Sofia Goggia a remporté samedi matin à Val d’Isère sa troisième descente de la saison en trois courses, renforçant encore son statut de reine incontestée de la discipline, dans laquelle elle n’a plus été battue depuis exactement un an (7 victoires consécutives).