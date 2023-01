Ski alpin: Sofia Goggia remporte la première descente de Cortina

La Bergamasque Sofia Goggia était la plus forte ce vendredi.

Déjà victorieuse sur cette même piste l’an passé, Goggia a précédé la Slovène Ilka Stuhec de 13 centièmes de seconde et l’Allemande Kira Weidle de 36 centièmes. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a dû se contenter d’une cinquième place, à 17 centièmes du podium. L’Italienne a fait la différence sur la deuxième partie de la piste, où toutes ses concurrentes ont perdu du temps alors que plusieurs d’entre elles étaient «dans le vert» sur le haut du parcours.

Côté suisse, cette course n’a pas été une réussite d’ensemble. Corinne Suter a fait une envolée spectaculaire – mais elle a pu se relever et rallier l’aire d’arrivée. Les autres Suissesses ont fini très attardées: Michelle Gisin termine 20e (+1’’16), Jasmine Flury 23e (+1’’47), Joana Hählen 25e (+1’’59), Priska Nufer 26e (+1’’70), Delia Durrer 29e (+2’’55), Juliana Suter 31e (+3’’11), Stephanie Jenal 36e (+3’’53), Noémie Kolly 38e (+3’’72) et Janine Schmitt 40e (+3’80).