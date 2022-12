Ski alpin: Sofia Goggia reste la plus forte à Lake Louise

Déjà gagnante à trois reprises la saison dernière sur cette piste, Sofia Goggia n’a laissé à personne le soin de réaliser le meilleur temps en 1’ 47”81. Elle s’est imposée devant Corinne Suter. Mais que ce fut serré, puisque à l’arrivée les deux skieuses n’étaient séparées que de 4 centièmes, soit 1 mètre et 13 centimètres, sur un tracé long de plus de trois kilomètres. Un mano a mano comme celui de la descente olympique de Pékin, mais qui a cette fois-ci tourné à l’avantage de la Transalpine.

Juliana Suter se classe 14e

Derrière, la Suisse a encore placé deux concurrentes dans les dix premières: Joanna Haehlen, 9e à 1’’06 et Jasmine Flury, 10e à 1’’18. Plus loin, on retrouve Juliana Suter (bonne 14e), Lara Gut-Behrami (18e), Delia Durrer (20e), Michelle Gisin (22e) et Priska Nufer (29e).