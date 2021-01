Sofia Goggia est bel et bien la meilleure descendeuse de la planète. Championne olympique en titre de la discipline, victorieuse du petit globe en 2019, l’Italienne a survolé la descente de St.Anton, samedi. La skieuse de 28 ans a devancé l’Autrichienne Tamara Tippler (à 0’’96) et l ’Américaine Breezy Johnson (à 1’0 4 ) pour remporter sa neuvième descente de Coupe du monde . Elle effectue une excellente opération dans la course a u petit globe de la spécialité.

La Schwytzoise Corinne Suter, sa principale rivale, a en effet terminé 6 e à 1’16 et se retrouve désormais à 60 points de la Bergamasque. Sur la piste Karl Schranz, plutôt courte et donnant parfois des airs de super-G à cette descente, Lara Gut-Behrami, victorieuse de l’entraînement de jeudi, a dû se contenter du 8 e rang. Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Grisonne Jasmine Flury, 14e à 1’’74, a devancé de peu l ’Obwaldienne Michelle Gisin et la Bernoise Joana Haehlen , qui partageaient la 20e place (à 1’’86 de la reine Sofia Goggia) après le passage de 30 coureuses.