Tennis : Sofia Kenin: «Je n’ai pas supporté la pression»

La gorge nouée et les yeux rougis, la tenante du titre à l’Open d’Australie a essayé de mettre des mots sur sa déception après son élimination dès le 2e tour jeudi.

«J’ai été paralysée par la nervosité», a avancé l’Américaine Sofia Kenin, 4e mondiale et tenante du titre, pour expliquer sa nette défaite (6-3 6-2 en 1h04) face à l’Estonienne Kaia Kanepi (65e) jeudi dès 2e tour de l’Open d’Australie.

Elle a évidemment bien joué. Moi, clairement, je ne suis jamais parvenue à trouver le bon rythme. J’étais clairement trop nerveuse. Mais elle a bien joué, elle avait une bonne stratégie. Et moi, je n’ai pas réussi mes coups.

Ça doit être la pression extérieure. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne sens pas mon jeu. Je n’ai pas mal joué, mais je n’ai jamais joué mon jeu à 100%. Depuis l’année dernière, depuis mon titre, j’ai l’impression que tout le monde m’attend. Et aujourd’hui, je n’arrivais pas à conclure, je n’étais pas là. Ma tête n’était pas là. Il n’y a rien à lui enlever à elle (ndlr: Kanepi), elle a très bien joué les points importants. J’ai eu mes chances, Mais je n’ai pas su les saisir, parce que j’ai été paralysée par la nervosité.

Tout le monde me demandait ‘est-ce ce que tu veux, est-ce que tu te vois remporter de nouveau le titre?’. Évidemment, je répondais que oui. Mais vu la façon dont j’ai joué... en fait non (elle pleure),»

Je n’avais bien sûr jamais vécu ça. Je n’étais clairement pas à 100% physiquement, mentalement, dans mon jeu. Je n’ai pas supporté la pression. Évidemment, je n’ai pas l’habitude d’être dans cette situation, alors pour le moment, il faut que je trouve le moyen de retrouver le niveau de jeu que j’avais atteint. Ce n’était pas le cas aujourd’hui ni les matches précédents. C’est étrange. Je me suis entraînée deux semaines. Heureusement que j’ai pu m’entraîner. Et je me sentais bien à l’entraînement. Mais je n’ai pas réussi à en faire autant en match.