Los Angeles : Sofia Richie va bientôt se marier

Le mannequin américain de 23 ans s’est fiancé à son compagnon Elliot Grainge.

Sofia Richie et Elliot Grainge ont annoncé leurs fiançailles, sur Instagram.

Sofia Richie est aux anges: elle va bientôt épouser son chéri, Elliot Grainge. Mercredi 20 avril 2022, le mannequin de 23 ans a annoncé ses fiançailles avec le producteur de musique sur Instagram en postant deux clichés romantiques. Sur l’un d’eux, on voit son futur mari à genoux en train de lui faire sa demande, dans un décor paradisiaque. Sur la seconde, le couple apparaît en train d’échanger un baiser. La fille de Lionel Richie porte un somptueux diamant à son annulaire gauche. «Pour toujours n’est pas assez long», a écrit l’Américaine en légende.

Les amoureux, qui avaient officialisé leur relation en avril 2021, se connaissaient depuis longtemps. «Ils étaient amis depuis des années et Elliot est aussi un proche du frère de Sofia, Miles. C’est vraiment bien que Sofia soit en couple avec quelqu’un que sa famille approuve et apprécie», confie une source à eonline.com. Avant de rencontrer l’Américain de 28 ans, Sofia a été en couple avec Scot Disick, de 16 ans son aîné, avec lequel elle a vécu plusieurs ruptures et réconciliations. Leur romance, qui a duré trois ans, s’était définitivement terminée en mai 2020.