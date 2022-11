Cinéma : L’acteur Sofiane Bennacer mis en examen pour viols et violences

Le comédien français, révélation du dernier film de Valeria Bruni-Tedeschi, «Les Amandiers», et possiblement nominé aux prochains César, a été mis sous contrôle judiciaire.

L’acteur Sofiane Bennacer, 25 ans, a été mis en examen en octobre à Mulhouse (Haut-Rhin) pour les viols présumés de deux anciennes compagnes et des violences sur une troisième, a-t-on appris mardi auprès de la procureure de la République, Edwige Roux-Morizot. Révélation du dernier film de Valeria Bruni-Tedeschi, «Les Amandiers», sorti ce mois, l’acteur «conteste tout», a indiqué la magistrate à l’AFP, confirmant des informations du journal «Le Parisien».

«Il y a eu deux mises en examen pour des faits de viols» sur deux ex-compagnes ainsi qu’une troisième «mise en examen pour violences sur conjoint», a précisé la procureure de Mulhouse, où l’affaire est instruite. Dans le cadre d’une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne qui dénonçait des faits de viol, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté, a indiqué Mme Roux-Morizot.

Son contrôle judiciaire lui interdit de se rendre à Paris et dans la région parisienne, à Strasbourg ainsi qu’à Mulhouse. Selon la magistrate, il lui est également interdit de rencontrer les plaignantes et les témoins, parmi lesquels Mme Bruni-Tedeschi, entendue comme témoin dans le dossier. Selon «Le Parisien», elle serait la compagne de l’acteur.

Agat Films et Cie/Arte France Cinéma

Nadia Tereszkiewicz et Sofiane Bennacer, dans le film «Les Amandiers» (2022).

Les faits allégués se seraient produits «entre 2018 et 2019» à Mulhouse, Strasbourg et Paris, et les victimes présumées évoluent «dans le monde du théâtre», selon Edwige Roux-Morizot. Selon «Le Parisien», l’une des plaignantes affirme que l’acteur aurait abusé d’elle dans les coulisses de l’école du théâtre de La Filature, à Mulhouse.