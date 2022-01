Pandémie – Soignants grisons obligés de se mettre à disposition

La forte augmentation des cas de coronavirus pousse les soins médicaux ou plus précisément les ressources en personnel à ses limites. Afin d’assurer une prise en charge médicale, le canton des Grisons oblige les personnes domiciliées sur le territoire, n’exerçant plus et ne faisant pas partie d’un groupe à risque, à s’enregistrer impérativement pour une éventuelle obligation d’intervention ultérieure.

Le canton fonde sa demande sur la loi sur la santé qui peut obliger les établissements de soins et les professionnels de la santé à collaborer à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles à l’humain. Dans son communiqué, le canton ajoute que, compte tenu de la situation tendue actuelle, il est inévitable que les établissements de santé doivent faire face à des pénuries de personnel.

Pas de concertation

«On savait que la vague Omicron allait arriver et nous n’avons même pas été avisés de cette demande du canton, indique Renate Rutishauser, présidente de la section grisonne de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). Pourtant, au début de la pandémie, en 2020, le canton avait déjà lancé un appel similaire pour savoir s’il y avait des gens formés prêts à venir en aide. Un millier de personnes s’étaient annoncées, mais au final seulement 65 auraient pu être engagées au vu des profils recherchés. Il est en effet difficile du jour au lendemain de demander à une infirmière en psychiatrie de travailler aux soins intensifs! Ce nouvel appel à caractère obligatoire est donc surprenant car le canton a déjà une liste de soignants.» La présidente aurait souhaité que l’on demande à des personnes de s’annoncer volontairement pour des interventions – en collaboration avec l’ASI – avec des incitations financières.

Des appels mais pas d’obligation

D’autres cantons ont également fait appel aux personnes disponibles. Ainsi, le Valais a fait un communiqué dans ce sens le 5 décembre 2021 déjà. Il mettait en avant le fait que de nombreux soignants se trouvaient en quarantaine ou à l’isolement et donc ne pouvaient intervenir. Vaud faisait de même le 21 décembre dernier et recherchait des renforts en personnel soignant et non soignant pour les institutions d’hébergement et d’accompagnement.