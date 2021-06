Coronavirus à Genève : Soignants, cuistots et nettoyeurs parmi les plus infectés

Le personnel des EMS a payé un lourd tribut à l’épidémie de coronavirus (image d’illustration). TDG – O. Vogelsang

Les catégories du personnel de la santé, des EMS, de ménage et de cuisine ont été les plus infectées par le Covid-19 à Genève, révèle une étude des HUG, effectuée en collaboration avec l’EPFL, diverses cliniques et la Chambre de commerce. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont recherché, entre le 18 mai et le 18 septembre 2020, la présence d’anticorps chez 10’513 personnes travaillant dans les secteurs dits essentiels, c’est-à-dire dont l’activité s’est poursuivie de manière inchangée durant la première vague. Au total, 1026 tests ont révélé une infection passée au Covid-19, soit un taux de 9,8%, «légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population en âge de travailler (7,9%) à la même époque», notent les chercheurs.

Les EMS, lieux à risque

Première conclusion: les travailleurs des secteurs n’ayant pas été confinés durant la première vague n’ont pas couru un plus grand risque de contracter la maladie que la population globale en âge de travailler mais confinée. Cependant, l’étude met à jour de grandes disparités entre les professions. Ainsi, le secteur de la santé a été particulièrement touché, avec 12,1% d’infections chez le personnel des EMS, 11,1% chez les infirmiers et 10,1% dans les pharmacies. Par ailleurs, le personnel de ménage (12,1%) et de cuisine (10,1%) est aussi plus touché que la moyenne, particulièrement lorsqu’il officie dans les EMS.

À l’inverse, les secteurs les plus épargnés par l’épidémie sont les médias (4%), les organisations internationales (5,7%), l’éducation de la petite enfance (5,8%) et la construction (6%).

Même métier, résultats différents

Enfin, de très grandes différences sont enregistrées au sein d’un même secteur. Ainsi, la séroprévalence au sein des EMS oscille entre 0 et 30% selon les établissements. Cette variabilité du taux d’infection au sein des établissements accueillant des personnes âgées fait actuellement l’objet d’une étude séparée, l’objectif étant de déterminer quelles stratégies ont été le plus efficaces pour protéger les travailleurs.