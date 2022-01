Genève : Soignants en colère et en manque de reconnaissance

Les assistants en soins et santé communautaire exigent une revalorisation de leur statut. Ils dénoncent aussi le silence de l’Etat face à leurs revendications.

Les assistants en soins et santé communautaire ont manifesté vendredi 28 janvier 2022, devant l’Hôtel de Ville.

Une vingtaine d’assistants en soins et santé communautaire (ASSC) ont réclamé, vendredi, devant l’Hôtel de Ville, une meilleure reconnaissance professionnelle et une revalorisation salariale de leur fonction. Des revendications déjà exprimées dans une pétition restée à ce jour sans réponse, malgré les promesses du Département cantonal de la santé.

Chargés par exemple de changer des perfusions ou encore de prendre en charge des patients en soins palliatifs, ces professionnels s’estiment «indispensables dans la chaîne de soins, mais considérés comme de simples pions à déplacer selon les urgences», a dénoncé Laurentina Vais, ASSC et déléguée syndicale. Elle et ses collègues – ils sont environ 800 dans le canton, au bénéfice d’un CFC– craignent aussi pour leur droit de pratique, remis en cause dans le cadre d’une révision de la loi sur la santé.