il y a 1h

Vaud

Soignants en colère: «On veut une prime et on reçoit un pin’s»

Un «cadeau» de remerciement a été adressé à 600 collaborateurs du CHUV. A l’heure où les salaires dans les hôpitaux sont en question, le geste passe mal.

de Francesco Brienza

Les badges ont été financés de la poche du chef du Service de médecine interne. DR

«Pas de compensation pour les vacances annulées, les heures supp’ et le stress lié au travail durant cette période de Covid-19. Non, non. En guise de remerciement, nous avons reçu un pin’s…» Cet employé du CHUV ne savait pas s’il devait rire ou pleurer en ouvrant son courrier en juin dernier. Dans une lettre élogieuse, ses chefs lui témoignaient reconnaissance et gratitude pour le travail accompli au pic de la crise sanitaire. Et un badge, portant la mention «Star de médecine interne», accompagnait leur message.

Déception

Dans les couloirs de l’hôpital cantonal, la démarche en a fâché plus d’un. «Tout le monde en parle, indique David Gygax, secrétaire syndical au Syndicat des services publics (SSP) Vaud. Et ceux qui trouvent l’idée sympa sont peu nombreux. Symboliquement, c’est violent, estime-t-il. Le Conseil d’État et la Direction du CHUV n’ont pas investi un franc dans les salaires, les embauches ou les primes. Le personnel soignant attend autre chose qu’un pin’s!»

«Plus sympa» qu’une lettre seule

A l’origine de ce petit souvenir controversé, le professeur Peter Vollenweider précise que les quelque 600 badges ont été financés de sa poche, et qu’ils n’ont pas vocation à récompenser ses troupes. «Le personnel s’attendait peut-être à autre chose, mais les primes ou les hausses de salaire sont de la compétence du Conseil d’État, explique le chef de la médecine interne. Mon service ne peut pas faire de cadeaux. Ce que nous voulions, c’est souligner l’énorme effort consenti avec un objet, visible et durable. J’ai pensé que c’était plus sympa qu’une lettre seule. D’ailleurs, beaucoup de collaborateurs le portent.»