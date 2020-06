Vaud

Soignants équipés de masques pas aux normes

Au pire de la crise, l’État a distribué des masques non conformes à l’Hôpital de la Broye. Le lot a été détruit.

En mars dernier, il n’était pas facile de dénicher des masques pour le personnel médical. Or, les hôpitaux de tout le pays croulaient sous le travail. L’État de Vaud s’est débrouillé pour obtenir des protections de type FFP2 qu’il a ensuite distribuées aux sites de soins, mais il apparaît aujourd’hui qu’une partie du matériel commandé en Chine n’était pas aux normes, révèle vendredi « 24 Heures ».

C’est l’hôpital intercantonal de la Broye qui, pris d’un doute, a fait analyser un lot reçu du canton. Bingo, les résultats obtenus par le laboratoire du Centre universitaire de médecine générale et santé publique Unisanté, à Lausanne, indiquent une capacité filtrante de 58%, considérée comme très insuffisante. Pour être homologué, un masque FFP2 doit afficher un taux de 94%. Mais comme il est impossible de tester tous les lots, du matériel imparfait peut passer entre les mailles du filet. En mai, l’État a été informé de cette anomalie dans la Broye et a ordonné la destruction de l’entier du lot. Il affirme que cet Hôpital est le seul où il est attesté que des masques non conformes ont été distribués.