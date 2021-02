Allemagne : Soigné à Berlin, le président algérien remercie son homologue

Abdelmadjid Tebboune a été opéré le 10 janvier dernier à Berlin à la suite de «complications» au pied droit. Le dirigeant devrait retourner vendredi à Alger.

«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a (…) fait part au président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, de ses remerciements et de sa gratitude pour la prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne», est-il indiqué. Les deux dirigeants ont passé en revue «les perspectives de coopération» entre leurs pays, ajoute le communiqué.

Crispation

Les séjours prolongés d’Abdelmadjid Tebboune à l’étranger, trois mois en tout depuis le 28 octobre alors que l’Algérie traverse une crise sanitaire, politique et socio-économique, n’ont pas manqué de susciter des inquiétudes sur une éventuelle vacance du pouvoir.

«Réveillez-vous! Le président Abdelmadjid Tebboune est absent depuis un mois. Depuis la mi-octobre, il n’a passé qu’une douzaine de jours en Algérie. Aucun dirigeant, aucune institution ne s’inquiète de cette répétition de l’humiliant 4e mandat», interpelle ainsi sur Twitter le journaliste et analyste Abed Charef.

Ce dernier fait référence au quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, quand l’ex-président déchu, frappé par un AVC en 2013, était devenu impotent et aphasique.

Parmi les dossiers prioritaires qui attendent le président algérien figurent un probable remaniement ministériel et l’élaboration de la nouvelle loi électorale en vue des prochains scrutins locaux et législatifs anticipés, en principe d’ici à la fin de l’année.

M. Tebboune pourrait également réagir officiellement à la publication du rapport de l’historien français Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie (1954-1962) commandé par le président Emmanuel Macron et publié le 20 janvier, dans le but de «réconcilier les deux rives de la Méditerranée».