Festival de l’alimentation - «Soil to Soul» vous permet de nourrir votre cerveau

Ce symposium, dont le nom signifie «de la terre à l’âme», ne se limite pas à la nourriture. Il est également vecteur de connaissances spécifiques en lien avec la nutrition, le plaisir et la santé. Cette année, l’accent est mis sur l’agriculture régénératrice et la santé intestinale.

Le symposium «Soil to Soul» nous conduit à la racine des questions liées à la nutrition, au plaisir et à la santé – et jette un éclairage sur le présent et l’avenir de la production alimentaire dans le monde. Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

Food Zurich, au Sihlcity, représente un rendez-vous de choix pour les épicuriens. Depuis hier, les gourmets peuvent déguster des plats audacieux dans le cadre de ce festival qui s’étend sur plusieurs jours. C’est l’occasion d’observer les chefs à l’œuvre, d’acheter au marché des articles exotiques et exclusifs pour sa cuisine ou simplement de se relaxer dans un environnement détendu destiné aux bons vivants.

Mais un bon festival gastronomique se doit également d’offrir une nourriture intellectuelle. «Food for thought», comme le dit l’adage, et c’est précisément là qu’intervient le symposium «Soil to Soul». Cet événement, qui se déroule sur deux jours dans le cadre de Food Zurich, se concentre sur les thèmes de la nutrition, du plaisir et de la santé.

Matière à réflexion

«Soil to Soul» prend ces thématiques à la racine et «fait la lumière sur le présent et l’avenir de la production alimentaire dans le monde», selon ses organisateurs. Cette série d’événements interdisciplinaires offre aux épicuriens un échange de points de vue, ainsi que l’occasion de se faire une idée plus précise de certains sujets et d’enrichir leur palette de goûts. Bref, de la matière à réflexion.

Si «Soil to Soul» s’articule autour de la question de la consommation sensée, les différents événements qui le composent portent également sur la santé des personnes, le salut de la planète, et les nouveaux moyens d’harmoniser tout cela. «Nous bousculons les choses, montrons ce qui est possible et comment parvenir à faire autrement», tel est le credo de cette manifestation. L’objectif est «de trouver une alimentation qui préserve à la fois le bon goût et la bonne conscience d’un consommateur qui souhaite mener une vie équilibrée».

Focus sur l’agriculture et la santé intestinale

Cette année, l’agriculture régénératrice et la santé intestinale seront déclinées au travers des thèmes classiques de «Soil to Soul» que sont la nutrition, le plaisir et la santé. Car par le biais d’une alimentation consciente, on contribue à la préservation des sols. De cette façon, ces derniers peuvent retrouver leur importance, que ce soit pour favoriser le climat et la santé des hommes et des animaux.

Pour la première fois en Suisse, des experts de renom présenteront les recherches et concepts qui ont récemment été développés. Les producteurs, eux, feront déguster des produits issus d’une agriculture respectueuse du sol, alors que divers cours permettront d’acquérir de précieuses connaissances afin d’alimenter les futurs débats. Il s’agit de «faire prendre conscience de l’importance capitale de nos sols en termes de climat, de santé humaine et animale, ainsi que de qualité de vie globale».