Que ce soit à cause du stress ou du froid, les ongles sont extrêmement sollicités. Cela se traduit par des cuticules fissurées ou des ongles ébréchés. Voici nos conseils en matière de manucure.

Contre les risques de décoloration et de dédoublement

I l peut être utile de garder les ongles très courts pendant un certain temps. De cette façon, vous évitez d e les fragiliser . É vitez également le vernis à ongles et le dissolvant. Vos ongles peuvent ainsi respirer. Faire des massages réguliers des mains et des ongles avec des huiles ou des crèmes végétales est aussi utile.