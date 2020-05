Genève

Soins individualisés pour des rescapés du Covid-19

Les personnes guéries du Covid-19 traînent souvent des séquelles liées à la maladie. Une institution genevoise les aide à y faire face.

Les gens âgés qui ont été contaminés par le Covid-19 souffrent souvent d'une grosse fatigue, de dénutrition, d'anorexie. Pour quelques uns, la maladie se traduit par une perte totale de l'odorat et du goût et donc d'une perte d'appétit, relève la directrice générale d'imad Marie Da Roxa. Ces personnes ont besoin d'une prise en charge spécifique et individualisée.