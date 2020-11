Suisse : Soins infirmiers: le Conseil des Etats s’oppose au National

Les sénateurs de la chambre haute maintiennent leur divergence avec la chambre du peuple sur le contre-projet indirect à l’initiative «Pour des soins infirmiers forts».

Par 29 voix contre 14, les sénateurs ont maintenu cette divergence avec la Chambre du peuple dans le contre-projet indirect à l’initiative «pour des soins infirmiers forts». Les cantons peuvent encourager l’accès à une formation en soins infirmiers et peuvent accorder des aides aux étudiants concernées pour les aider à subvenir à leurs besoins et à poursuivre leurs études.

La Suisse ne forme même pas la moitié du personnel soignant dont elle a besoin. Elle dépend fortement de celui formé à l’étranger, s’est défendu Marina Carobbio (PS/TI), membre du comité d’initiative. Il manque plus de 65'000 soignants, a-t-elle ajouté.

Convention avec les assureurs

Par 23 voix contre 18, le Conseil des Etats a maintenu une autre divergence. Seuls les infirmiers, les aides et soins à domicile ainsi que les établissements médico-sociaux qui ont conclu un contrat avec les assureurs devraient pouvoir facturer certains soins sans la prescription ou le mandat d’un médecin.

Lancée par l’Association suisse des infirmières et infirmiers, l’initiative demande aux cantons et à la Confédération d’investir davantage dans la formation, une amélioration des conditions de travail et un renforcement des compétences du personnel soignant.