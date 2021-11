Votations du 28 novembre – Soins infirmiers: le Conseil fédéral corrige sa brochure

Chaque mot compte, surtout quand ils sont imprimés à des millions d’exemplaires et qu’en dépend le sort d’une initiative populaire. Le Conseil fédéral a indiqué ce mercredi avoir «introduit une précision dans les versions française et italienne» de la brochure envoyée aux électeurs concernant l’initiative sur les soins infirmiers.

Les partisans de l’initiative avaient contesté un élément central: dans la brochure imprimée et envoyée, il est suggéré que le texte contraindra le gouvernement à définir le niveau des salaires des infirmiers et infirmières, un point justement critiqué par les opposants à l’initiative. Or selon le comité, ces affirmations sont «manifestement erronées». Il relevait encore des incohérences entre les textes en allemand, en français et en italien.