Berne - Soins intensifs: «un patient sur cinq n’a pas survécu»

Aucun pays d’Europe n’a autant de patients Covid aux soins intensifs

Même au Royaume-Uni où les nouvelles infections sont plus nombreuses, les hôpitaux sont moins occupés qu’en Suisse, montre un graphique dans le «Tages-Anzeiger» qui calcule le taux, par million d’habitants, de personnes admises en unités de soins intensifs. Note pays compte ainsi 34,8 personnes atteintes du Covid pour un million d’habitants, alors qu’en Italie on est à 8,7 personnes et en Allemagne à 12. Seule la France a une proportion proche de celle de la Suisse avec 33,7.

La corrélation entre cette occupation massive des soins intensifs et le nombre de personnes vaccinées n’est pas claire. Ainsi, l’Autriche, qui a un taux de vaccination proche de celui de la Suisse, n’a que 12,5 personnes aux soins intensifs pour un million d’habitants et le Portugal, champion de la vaccination, en a 14,6. Les mesures prises dans chaque pays sont différentes et plus ou moins contraignantes et ont ainsi des effets plus ou moins visibles.