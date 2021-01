La « rave party » a réuni entre 200 et 300 jeunes qui ont investi les lieux dans le but d’y faire la fête jusqu’au petit matin. Avec un dispositif conséquent, les forces de l’ordre ont évacué l’ensemble des fêtards sans incident. Quatre personnes interpellées et identifiées. Elles seront dénoncées aux autorités compétentes, indique un communiqué de la police vaudoise.

La dangerosité du bâtiment du FunPlanet endommagé depuis 2009 suite à un incendie, et l’utilisation de génératrices à essence dans un espace clos a nécessité l’évacuation de l’ensemble des noctambules notamment pour leur propre sécurité. Le matériel dont la sonorisation a été saisi et les manifestants sont repartis en direction de Lausanne à bord d’un train spécialement affrété pour l’événement.

Le FunPlanet, un bâtiment dangereux

L’événement a nécessité l’engagement de plus d’une centaine de policiers pour le service d’ordre et le maintien de l’ordre de la Police cantonale appuyés par d’autres policiers des Polices municipales vaudoises, d’inspecteurs de la sûreté vaudoise et du Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD). Le dispositif était également appuyé par la Police cantonale valaisanne, la Police des transports (TPO) ainsi que par les sapeurs-pompiers du Haut-Lac.