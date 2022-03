Hockey sur glace - Soirée contrastée pour Nico Hischier en NHL

Getty Images via AFP

La saison de New Jersey vire au cauchemar en NHL. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Devils ont concédé leur 34e défaite – en 61 matches – depuis le début de l’exercice en cours sur la glace des Calgary Flames (6-3). La franchise basée à Newark pointe à l’avant-dernière place de la Metropolitan Division et est décrochée depuis longtemps de la course aux séries finales.