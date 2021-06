Une soirée très peu «corona-friendly» tolérée par les autorités

A l’intérieur d’un des immeubles samedi soir 20 minutes

Samedi soir, la rue du Simplon sous la gare de Lausanne présentait un esprit festif à la berlinoise dans une barre d’immeuble. Appelés à être bientôt démolis en raison d’un vaste chantier qui débute, des dizaines d’appartements avaient été vidées de tous leurs locataires ces dernières semaines. L’occasion pour des collectifs de jeunes d’y organiser une immense nouba avec DJs et soundsystems puissants à divers étages.

L’ambiance y était très bon enfant et des centaines de personnes, âgées de 17 à 28 majoritairement, s’y sont rendues durant la nuit, avec une présence tant à l’intérieur des trois immeubles que sur la placette à l’extérieur. Les voix et les décibels n’ont pas tardé à déranger le voisinage, et des habitants réveillés ont alerté les forces de l’ordre. Une dizaine d’appels selon la police lausannoise.

Celle-ci dit avoir envoyé une patrouille sur place mais en raison du monde en présence, les agents ne sont pas intervenus pour faire cesser la musique ou diminuer son volume, ni faire évacuer les lieux. Une question d’opportunité et d’analyse de la situation et des conséquences négatives en cas d’intervention. Une façon de faire qui n’est pas contestée par l’élu UDC lausannois Valentin Christe, en raison du contexte sur le terrain. Il estime cependant que les habitants privés de sommeil qui ont appelé la police en vain devraient interpeller directement la Municipalité à ce sujet pour que cela ne se reproduise plus.

Les organisateurs n’avaient pas demandé d’autorisation Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal lausannois de la Sécurité

Au-delà du bruit toute la nuit, il n’y avait sur place aucun respect des directives exigées par la Confédération et le Canton pour éviter les risques de contamination au coronavirus, et ce variant delta extrêmement contagieux. Alors que certains s’étonnent de la passivité des autorités de la capitale vaudoise, le Conseiller municipal responsable de la Sécurité publique Pierre-Antoine Hildbrand rétorque: «Seuls les organisateurs sont responsables des conditions de la manifestation car ils n’ont pas demandé d’autorisation.» La police envisage d’ailleurs de les identifier et les poursuivre.

Les autorités savaient mais ont laissé faire sans contrôle

Selon nos informations, certains jeunes étudiants qui ont coorganisé cette fête avaient bien averti la Ville de la tenue et la date de leur événement. Pourquoi les autorités lausannoises n’ont pas empêché ou plutôt encadré cette soirée, afin de réduire les risques de contamination au sein d’une tranche d’âge de la population encore peu vaccinée? La Ville n’a-t-elle pas l’obligation d’appliquer et de faire respecter les lois et réglementations fédérales et cantonales? Interrogé à ce propos dimanche, le PLR Pierre-Antoine Hildbrand a préféré ne pas répondre.

Incompréhension exprimée

«Nous avons de la peine à comprendre que les exigences d’accès dans nos établissements via le code QR, mais aussi dans tout lieu de spectacle ou d’event en général, puissent être aussi restrictives d’un côté, mais qu’une fête illégale de la sorte puisse, elle, se tenir sans être interrompue, de l’autre», ont réagi les membres de l’association des acteurs culturels nocturnes lausannois La Belle Nuit.