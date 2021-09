Allemagne : Soirée cuir et cordes dans une église de Berlin

Un mariage insolite a eu lieu dans une église berlinoise: musique classique et tenues en cuir se sont unies pour le meilleur lors de la soirée «Classic meets fetisch».

Une église de Berlin, un duo piano et flûte, des mélodies du compositeur romantique Edvard Grieg: le concert pourrait être des plus classiques. Sauf que les musiciens, tout comme leur public, sont entièrement vêtus de cuir. La soirée s’appelle «Classic meets fetisch», et son organisateur n’est pas peu fier de réunir, dans le lieu de culte, une centaine de membres de la communauté gay affichant leur préférence pour les mille et une nuances d’effets en cuir: pantalons, bermuda s , uniformes, harnais, bracelets, masques …