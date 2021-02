Tout est parti à merveille pour les joueurs de Gerardo Seoane. À la 3e minute, une reprise de Christian Fassnacht à six mètres ne laissait aucune chance à Niklas Lomb. Le portier du Bayer capitulait une deuxième fois à la 19e sur une tête de Jordan Siebatcheu et même une troisième fois, à la 44e, grâce à Meschack Elia.

La soirée était parfaite pour les Bernois et rien ne semblait pouvoir troubler leur tranquillité. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, Leverkusen a mis la pression sur la défense des « jaune et noir » , une tactique qui a rapidement porté ses fruits. En trois minutes (4 9 e et 5 2 e), Patrik Schick a complètement relancé les actions de son équipe. YB était dans ses petits souliers et la domination allemande s ’ est concrétisée par une égalisation, à la 68e, œuvre de Moussa Diaby, entré en jeu trois minutes plus tôt.