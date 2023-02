Hockey: Soirée difficile pour les Suisses, Panarin et Kempe enfilent des quadruplés

Des Prédateurs heureux. IMAGO/USA TODAY Network

Quasiment tout le monde était sur le pont, dans la nuit de samedi à dimanche, et le seul but venu d'une crosse helvétique a été l'œuvre de Nino Niederreiter. Le Grison a profité d'un service de Matt Duchene pour marquer le seul but des siens dans le temps réglementaire chez les Flyers de Philadelphie (1-2 ap). Son capitaine Roman Josi a quant à lui été crédité d'un assist sur le but décisif de Duchene, après simplement 34 secondes dans le temps réglementaire.

En toute fin de nuit, Kevin Fiala a aussi passé une bonne soirée, face à d'autres Pennsylvaniens: les Penguins de Pittsburgh (6-0). L'attaquant st-gallois a distillé deux assists, ses 36e et 37e de la saison, auxquels il faut ajouter les 18 buts qu'il a inscrits. Mais c'est son coéquipier Adrian Kempe qui a le plus brillé. Le Suédois a réussi un quadruplé entre la 22e et la 56e.

La soirée a été plus compliquée pour le reste du contingent suisse. Philipp Kurashev, par exemple, a eu beau tirer 5 fois au but, avec les Chicago Blackhawks contre les Winnipeg Jets, rien n'y a fait. Ce sont les Manitobains (4-1) qui l'ont emporté, grâce notamment à un doublé de Blake Wheeler. Dans le Minnesota, Jonas Siegenthaler a bloqué 4 tirs adverses, Nico Hischier a tenté 3 fois sa chance, mais les New Jersey Devils se sont inclinés face au Wild en prolongation (3-2 ap).

Les St-Louis Blues et les Arizona Coyotes ont offert un joli feu d'artifice aux spectateurs de l'Enterprise Center (6-5 ap). La franchise missourienne a fini par l'emporter sur un envoi de Ryan O'Reilly à la 62e. J.J. Moser a fini la soirée avec un bilan de -3, lui qui a été utilisé moins de 13 minutes. Ça n'a pas été beaucoup plus brillant pour Tim Berni (13'40 de jeu lors de la victoire 4-3 de Columbus à Toronto) et Denis Malgin (6'07 au cours du succès 5-3 du Colorado à Calgary).