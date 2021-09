Somalie : Soirée historique sous haute sécurité, avec la première séance de cinéma en 30 ans

La Somalie s’apprêtait à vivre, mercredi soir, sa première soirée cinéma depuis 1991, malgré des craintes d’attaque. Pour cette occasion, le théâtre national a fait peau neuve.

L’histoire du théâtre national de Somalie, offert par le dirigeant chinois Mao Zedong, en 1967, et qui accueille l’événement à l’occasion de sa réouverture, témoigne des décennies tumultueuses traversées par ce pays instable de la Corne de l’Afrique. Le lieu a connu des attentats suicides et a servi de base à des chefs de guerre.

Retapé, détruit, reconstruit

«Cela va être une nuit historique pour les Somaliens», affirmait, mercredi, en journée, son directeur Abdikadir Abdi Yusuf, soulignant que son établissement se veut désormais un lieu d’expression pour les artistes locaux. Mercredi soir, des films somaliens y seront pour la première fois projetés: deux court s -métrages du réalisateur IBrahim CM, «Hoos» et «Date from hell». Le ticket d’entrée sera d’environ 8,50 euros (9,20 francs), un prix élevé pour beaucoup d’habitants de Mogadiscio.

Si la capitale possédait de nombreux cinémas à son âge d’or, toutes leurs portes se sont refermées avec l’éclatement de la guerre civile, en 1991. Tombé en désuétude, le théâtre national a rouvert en 2012, mais il fut détruit deux semaines plus tard par les shebab, milice islamiste liée à Al-Qaïda qui mène régulièrement des attaques dans la capitale.

Après une restauration minutieuse, sa réouverture rappelle à beaucoup des temps plus heureux. «Au bon vieux temps, j’avais l’habitude de venir voir des concerts, des pièces dramatiques, des spectacles pop, des danses folkloriques et des films au théâtre national. Cela me rend triste quand je vois Mogadiscio sans la vie nocturne qu’il y avait avant», affirme Osman Yusuf Osman, un mordu de cinéma. «Mais c’est un bon début! Je ne manquerai pas cet événement historique ce soir», ajoutant qu’il prévoyait de s’y rendre avec un ami.