Ville de Genève – Soirée sans garçons annulée à cause d’une «déferlante de haine» 

Messages violents et menaçants

«Il y a eu des messages violents, menaçants, a-t-elle détaillé. Nous ne nous attendions pas à de telles réactions. Nous ne nous sentions plus en sécurité et avons préféré renoncer.» Et pourtant, la ludothèque avait bien fait les choses, détaillant la démarche sur Internet, notamment pour expliquer les raisons d’une telle soirée. L’événement devait répondre «à un besoin qui nous avait été communiqué par quelques usagères, des jeunes filles pré-adolescentes», a souligné l’institution, dans le communiqué annonçant l’annulation. Les ludothécaires pensaient que «cela permettrait d’entamer une réflexion utile et de développer un vivre ensemble plus harmonieux à la ludothèque».