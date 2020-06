Genève

«Soit tu me donnes 300’000 fr., soit je te colle un procès»

Au procès d’un promoteur jugé depuis par le Tribunal de police, la plaignante a raconté les menaces et sa détresse.

«On parle toujours d’argent, de contrats, mais derrière il y a une famille, des êtres humains, des émotions.»Le témoignage de la plaignante, dans le procès qui l’oppose depuis lundi à (notamment) un promoteur, un avocat et un architecte, a d’un coup rendu concret un débat jusqu’alors très technique.

«Je lui ai fait 100% confiance (ndlr: au promoteur), je m’en veux, mon papa doit se retourner dans sa tombe», a-t-elle déclaré au Tribunal de police. En 2009, elle voulait vendre 2 millions la maison et le terrain de sa mère qui n’avait que l’AVS pour vivre. Le promoteur avait offert 1,8 million. «Pour les 200’000 derniers francs, il a proposé un rabais sur un cinq-pièces» à construire. «Ma maman était ravie. Mais on n’a pas pensé un instant à mettre cela sur papier.»

En 2010, patatras. Voyant que le logement pour l’aînée devient un mirage, elle résilie l’accord de vente. Le promoteur, qui voulait bâtir quatre villas sur la parcelle, vrille: «Tu crois que tu peux me faire ça avec ton terrain de merde? Soit tu me donnes 300’000 fr. dans les 24 heures, soit je te colle un procès au cul.» Ce qu’il fera, lui réclamant 700’000 fr. au civil pour du travail prétendument déjà engagé. Il obtiendra 300’000 fr. - mais grâce à de fausses factures gonflées et antidatées, avance aujourd’hui le Parquet, qui le poursuit pour escroquerie (lire l’encadré).