États-Unis : Soixante millions de doses inutilisables

Dans une usine de Baltimore (États-Unis), des produits de deux vaccins avaient été mélangés par erreur. Verdict: 60 millions de doses de Johnson&Johnson seront détruites.

En mars, des tests de contrôle avaient déjà révélé que 15 millions de doses du vaccin de Johnson&Johnson avaient été gâchées dans cette usine gérée par l’entreprise partenaire Emergent BioSolutions. En plus du vaccin de «J&J», il y était alors aussi fabriqué celui d’AstraZeneca, et les produits entrant dans la composition du second avaient été mélangés par erreur au premier, provoquant la contamination de ces 15 millions de doses et les rendant inutilisables.