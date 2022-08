Genève: Soixante millions de francs pour 450 mètres de rivière 

«Réaliser le jardin avant de construire la maison», a illustré le conseiller d’État Antonio Hodgers, chargé du Département du territoire. Le magistrat a présenté, mercredi, les détails de la réalisation du premier tronçon des «espaces rivières» du futur centre urbain du PAV. Il est en effet prévu de remettre à ciel ouvert et de renaturer deux rivières «historiquement couvertes de béton», l’Aire et la Drize, qui constitueront la «colonne vertébrale» du PAV et dont la réalisation se fera progressivement entre 2025 et 2050. «Le but est de les faire réapparaître et qu’elles se jettent dans l’Arve», a précisé l’élu Vert.