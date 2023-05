Barack Obama à Zurich: il a fait son show et s'en est allé

Des Romands en nombre

À l’extérieur, des personnes venues donner leur avis: sonneurs de cloches, chef du mouvement anti-mesures Covid «Mass-Voll», pacifistes et quelques engagés venus dire qu’Obama devrait répondre au tribunal pénal international à La Haye plutôt qu’à un présentateur télé. Mais eux sont restés dehors. À l’intérieur, un public varié, plutôt jeune et qui, souvent, n’avait pas hésité à sortir les tenues de soirées chics. Des fans, des curieux, beaucoup de Romands, des Américains et des gens du coin. Le thème de la soirée n’importait pas, et heureusement, puisqu’il n’y en avait pas. Il fallait juste venir voir Obama et repartir.