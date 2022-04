Berne : Soixante sportifs d’élite sous les drapeaux

L’école de recrues pour sportifs d’élite 1/2022, qui a débuté mardi à Macolin et durera dix-huit semaines, accueille 18 sportives et 42 sportifs. Un effectif jamais atteint.

Le doublement, depuis 2020, du nombre de sportives et de sportifs faisant leur entrée à l’école de recrues (ER) pour sportifs d’élite (140 au lieu de 70) témoigne d’un vif succès. Soixante recrues sont déjà présentes dans cette première volée de l’année 2022 (18 sportives et 42 sportifs). Sur les 19 sports pratiqués par les conscrits, trois sont représentés pour la première fois: le short track, l’unihockey et le pentathlon moderne. En outre, on trouve trois fratries parmi les futurs soldats sports: Jasmin et Vera Güntert (patinage de vitesse), Delio et Florian Kunz (ski alpin), ainsi que Seraina et Yannic Fitzi (unihockey). Quelques recrues arriveront plus tard, notamment en raison des play-off en hockey sur glace.