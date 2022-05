Genève : Un pin centenaire chute à cause du sol gonflé par la pluie

Un arbre imposant a été déraciné jeudi matin, au parc des Bastions, en raison des précipitations. Un autre spécimen pourrait être impacté.

Le parc des Bastions compte un arbre de moins. Jeudi, vers 9h, un grand pin, situé en face du Palais Eynard et dont l'âge est estimé entre 80 et 100 ans, a été déraciné. Les fortes précipitations tombées dans la nuit, après un mois de sécheresse, ont entraîné un gonflement du sol, ce qui a déstabilisé cet arbre, qui était en parfait état de santé, indique le Département des finances, de l’environnement et du logement de la Ville de Genève, dans un communiqué. Un usage intensif des lieux est aussi en cause.