Fribourg: Solange Berset, maman d’Alain, prend aussi sa retraite politique

Sa carrière politique a probablement forgé en partie celle de son fils: la députée Solange Berset se retire après 27 ans au sein du législatif fribourgeois. Hasard (ou non) du calendrier, cette annonce intervient tout juste une semaine après celle d’Alain Berset , qui quitte le Conseil fédéral après 12 ans, rapportent la RTS et «La Liberté». Plus cocasse encore, le dernier jour de la socialiste était fixé à ce vendredi, le jour où le Conseil fédéral visitait l’Hôtel cantonal fribourgois. Un départ marqué en famille, donc. «Si vous voulez organiser ça, je vous défie de réussir», a-t-elle ironisé dans les colonnes de « La Liberté ».

Solange Berset explique toutefois avoir annoncé sa décision à son parti il y a trois mois déjà, avant que qui que ce soit ne se doute du départ de son conseiller fédéral de fils. Elle l’explique par sa volonté de «laisser place à la jeunesse», après un long mandat fort de plus de 80 objets parlementaires déposés et un engagement aux commissions des finances et de gestion. La socialiste est notamment à l’origine d’une loi sur l’accès à l’information. Elle préside également le Conseil de la HES-SO Fribourg et a été syndique de Belfaux durant 10 ans. Faisant le bilan sur sa carrière fulgurante, Alain Berset expliquait la semaine dernière avoir baigné dans la politique depuis tout petit, faisant référence à sa mère mais aussi à son grand-père, également député.