Réponse de Pyongyang à l'ONU concernant le soldat américain

L’armée nord-coréenne «a répondu au Commandement des Nations unies concernant le soldat deuxième classe King», a affirmé dans un communiqué la force multinationale de l’ONU dirigée par les Etats-Unis, et qui supervise le respect de l’armistice entre les deux Corées. «Dans le but de ne pas interférer avec les efforts de le ramener chez lui, nous n’entrerons pas dans les détails pour l’instant», a-t-elle toutefois précisé.

Des négociations délicates

Emprisonné deux mois après une bagarre alcoolisée en discothèque et une altercation avec la police locale à Séoul, et tout juste libéré de prison le 10 juillet, le soldat de deuxième classe, âgé d’une vingtaine d’années et engagé depuis 2021, avait été escorté à l’aéroport pour rentrer aux Etats-Unis en vue d’une audience disciplinaire. Mais au lieu de se rendre à Fort Bliss, Travis King s’était éclipsé le 18 juillet. Il avait alors traversé «volontairement et sans autorisation» la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, à l’occasion d’une visite dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays, selon le Commandement de l’ONU.