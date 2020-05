Zurich

Soldats contraints de jeter des litres de jus d’orange

Des militaires ont dû se débarrasser de boissons commandées en trop grandes quantités pour «des interventions liées au coronavirus, qui n’ont finalement pas eu lieu».

«On s’est tous dit que ce gaspillage était scandaleux», s’indigne un soldat de l’écoles d’ondes dirigées 62 à Kloten (ZH). L’homme qui souhaite rester anonyme nous a fait parvenir une vidéo sur laquelle on voit plusieurs militaires verser environ 120 bouteilles de jus d’orange dans une bouche d’égouts. Selon lui, les faits se sont produit jeudi, un jour avant la fin de l’école de recrues. «Les boissons n’étaient passées de date que depuis quatre jours. Je pense qu’on aurait pu boire ces jus pasteurisés sans problème ou alors les offrir à quelqu’un.»

«Ils auraient pu être redistribués»

Un coup d’oeil sur le règlement de l’armée révèle pourtant que «les aliments passés de date peuvent, exceptionnellement et après vérifications, être prolongés jusqu’à trois mois et utilisés en cuisine». On ignore pourquoi cela n’a pas été le cas dans cette affaire.