Guerre en Ukraine : Soledar, plus grandes mines de sel d’Europe et épicentre du conflit

La bataille pour la ville de Soledar est l’une des plus sanglantes depuis le début de l’offensive de Moscou, qui y jette toutes ses forces dans l’espoir de renouer avec la victoire.

Avant le conflit, Soledar n’était qu’une petite ville d’environ 10’000 habitants principalement connue pour ses mines de sel. Son nom signifie d’ailleurs «don du sel», en ukrainien et en russe. Située dans la région de Donetsk (est de l’Ukraine), que Moscou revendique avoir annexée, elle se trouve à environ 15 kilomètres au nord-est de Bakhmout, une ville plus importante qui est dans le collimateur russe depuis plusieurs mois.

Les mines de sel de Soledar sont les plus grandes d’Europe. Elles sont notamment traversées de 200 kilomètres de galeries souterraines, qui peuvent représenter plusieurs avantages tactiques en temps de guerre.

Combats acharnés

La Russie et l’ Ukraine ont indiqué que les combats à Soledar étaient particulièrement violents. «Tout ce qui se passe aujourd’hui en direction de Bakhmout ou de Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre», a déclaré mercredi à l’AFP Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne. «Beaucoup de sang, beaucoup de duels d’artillerie, beaucoup de combats de contact, surtout à Soledar», a-t-il énuméré.

Le rôle de Wagner

Il a fait le tour des prisons russes ces derniers mois pour recruter des détenus, contre la promesse de salaires élevés et d’une amnistie après un certain temps passé à combattre.

Pour l’analyste militaire Anatoli Khramtchikhine, le rôle de Wagner en Ukraine est «assez important» et le groupe dispose d’un «certain nombre d’avantages importants» par rapport à l’armée régulière russe: «un meilleur entraînement et en même temps moins de formalités (administratives) et de bureaucratie.»