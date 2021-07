Tour de France - Soleil, rire et café, ces petits riens qui redonnent du courage

Lundi, au centre de Val d’Isère, Ben O’Connor, vainqueur la veille de la terrible étape de Tignes, a pris le temps de répondre à l’un des nombreux appels qu’il a reçu.

Il y avait des éclats de rire de survivants, lundi à Val d’Isère. Les rescapés de la première semaine du Tour de France 2021 ont savouré ce premier jour d’après. Un jour de repos accueilli comme rarement, après un week-end d’enfer dans les Alpes et une étape, dimanche, qui avait plongé le peloton dans un enfer de froid et de pluie sur la route de Tignes.

Comme toujours quand il s’agit de se reposer sans gripper la machine, les coureurs ont enfourché leurs bécanes, détendus et au sec, repassant sur les lieux de leurs souffrances. Comme pour exorciser des moments qu’ils ne souhaitent à personne. Dimanche, Mark Cavendish, 37 ans, sprinter aux 32 victoires sur le Tour (ndlr: presque autant qu’Eddy Merckx), dont deux la semaine dernière, était en larmes après avoir passé la ligne, ému d’avoir vaincu l’impensable. Selon ses mots, cette étape le « terrifiait » , bien qu’il ait déjà presque tout vécu. Lundi, l’homme avait donc la banane et, encore une fois, les mots qui font mouche. « C’est la première fois que le premier jour « off » du Tour à la saveur d’un second, » a-t-il lancé requinqué en conférence de presse « zoom » , avec l’aplomb du fonceur toujours prêt à se bagarrer.

Un petit rien qui vaut beaucoup

Pour bien marquer la différence avec le jour d’avant, quelques équipes ont mis rapidement pied à terre durant leur sortie. Hasard: « the place to be » était assurément une boulangerie-pâtisserie située au centre de la station chère aux Bronzés. Tour à tour, quatre d’entre elles se sont engouffrées dans l’établissement, tout en gardant un œ il sur les montures avec leurs plaques Tour appuyées contre les murets de végétaux de la rue. Et bien que l’étal de l’établissement aurait tenté le plus strict des bénédictins, seuls des cafés noirs n’ont eu droit aux tables de la terrasse. Pendant que ses équipiers savouraient l’instant baignés de soleil, l’Australien Ben O’Connor, héroïque vainqueur la veille, parlait, isolé à quelques mètres et de la joie dans la voix, dans son téléphone qui semblait chauffer.

Un petit rien pour recharger les batteries. Car, diable, que ce Tour est intense. Et encore long avec son lot de souffrances. Comme le redoute le routinier Cavendish, des journées comme dimanche « il peut y en avoir d’autres » . Le sprinter avait sûrement en tête le Mont Ventoux, que le peloton escaladera à deux reprises mercredi, ainsi que les étapes pyrénéennes de la troisième semaine. Rien ne dit que de nombreux autres coureurs, y compris parmi les cadors, ne conna îtro nt pas une journée qui leur fera tout perdre.

Difficile de récupérer en altitude

À Tignes, Stefan Bissegger, qui vit sa première participation à la Grande Boucle, apprécie aussi la coupure. « C’est vrai que cette journée tombe parfaitement. Nous avions vraiment besoin de récupérer. » Comme tout le monde, il a enfourché son vélo durant une petite heure et demie. « Mais tranquillement! Cela fait vraiment du bien de ne pas rouler à bloc durant 4 ou 5 heures. C’est bon également pour la tête. » Reste que pour le jeune Suisse de l’équipe EF Education - Nippo (115e à 1 h 31’ 09 ” ), les conditions ne sont pas totalement idéales: « Nous sommes logés à 2100 mètres, à Tignes, ce qui rend la récupération beaucoup plus compliquée qu’au niveau de la mer ou en Suisse. »

Qu’importe. À ce stade, c’est un détail et, il s’agit d’avancer, sachant que plus du tiers de l’épreuve est déjà derrière. La suite? « Mon travail sera surtout de défendre la position au classement général de Rigoberto Uran (ndlr: 3e à 5’18 de Tadej Pogacar au sortir des Alpes) durant les étapes de plat qui arrivent. Il faudra rester attentif, car avec les conditions et l’intensité, beaucoup de choses peuvent se passer. » Y compris pour Tadej Pogacar, dont le vainqueur de l’étape de Gstaad au dernier Tour de Suisse, évite habilement de prononcer le nom.

Controlé trois fois

Justement. Tadej Pogacar est apparu frais et serein lors du passage obligé de la conférence de presse. Pour la forme, le nouveau boss du peloton a admis que la journée de dimanche avait été « éprouvante pour tout le monde » , mais que samedi, par contre, il avait connu sa meilleure journée. « Il y avait le froid et la pluie, mais c’était supportable et cela m’allait bien. » Tout le monde l’a remarqué, Même trop, peut-être. Ce qui l’a obligé à revenir sur la suspicion dont ses performances font l’objet: « Je ne sais pas comment convaincre, mais j’espère que tous les contrôles auxquels nous sommes soumis sont efficaces et qu’ils servent à ôter les doutes. » Et le maillot jaune de préciser qu’il avait été contrôlé trois fois dimanche, deux avant le départ et à l’arrivée. C’est beaucoup, mais l’histoire a montré que ce n’était pas infaillible.

Stefan Küng: «Une bonne première semaine»