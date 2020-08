Covid-19

Soleure étend l’obligation du masque aux écoles

La protection faciale sera obligatoire dans les salles de classe et en dehors. Le canton de Soleure a justifié samedi cette mesure par l’augmentation des nouvelles infections et trois contaminations à Olten.

Le canton de Soleure étend dès lundi l’obligation du masque aux écoles cantonales et professionnelles. La protection faciale sera obligatoire dans les salles de classe et en dehors. Il a justifié samedi cette mesure par l’augmentation des nouvelles infections et trois contaminations à Olten.

Distanciation ou cloisons

Le Département de l’éducation et de la culture et le médecin cantonal ont dès lors décidé de rendre le port du masque obligatoire dès lundi dans les écoles cantonales et professionnelles pour les élèves, apprentis et enseignants.