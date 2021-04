Football : Solidaire avec l’UEFA, Infantino menace à son tour la Super Ligue

Le président de la FIFA a dénoncé la nouvelle compétition privée, en menaçant d’exclure les clubs dissidents et leurs joueurs des compétitions nationales et internationales.

«Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors», a-t-il ajouté, agitant à nouveau la menace de l’exclusion des clubs dissidents et de leurs joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales, sans néanmoins citer de mesures concrètes.