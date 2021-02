Agathe Auproux : Solidaire des patients seuls face au cancer

Agathe Auproux, qui a vaincu un lymphome, s’est émue des conditions de soins des cancéreux en période de Covid.

«Avec la distance sociale, tu ne peux plus être accompagné d’un proche pendant tes séances de chimio», a affirmé Agathe Auproux, 29 ans. La Française a précisé que ces soins étaient «extrêmement lourds et fatigants» et que, dans son cas, ils duraient une matinée. «Si je tenais psychologiquement, c’est précisément parce que j’étais accompagnée. C’est tellement important pour la tête d’avoir quelqu’un auprès de toi quand t’es dans cette chambre en train de recevoir des soins invasifs», s’est-elle encore souvenue.