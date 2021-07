États-Unis : Solidaires, ils évitent un drame au parc d’attractions

Un grave dysfonctionnement a mis en danger les occupants d’un manège, jeudi dernier dans le Michigan. Des témoins perspicaces se sont mobilisés pour leur venir en aide.

Un drame a sans doute été évité, jeudi dernier lors du National Cherry Festival, une foire organisée à Traverse City (Michigan). Des visiteurs qui avaient pris place à bord du «tapis magique» ont connu une épouvantable frayeur quand l’attraction a semblé subir un sérieux dysfonctionnement. Joy Ogemaw, qui se trouvait juste à côté, a tourné les yeux vers le manège après avoir entendu un gros bruit. «C’était comme un raclement, et puis il a commencé à aller plus vite. Ensuite, il s’est mis à se balancer un peu d’avant en arrière», témoigne-t-elle.

Trevor Drew, qui se trouvait sur l’attraction, a bien senti que quelque chose ne tournait pas rond: «C’est difficile à dire quand on est en l’air. Mais j’ai trouvé que c’était bien plus violent et que cela secouait plus que d’habitude», explique-t-il. Constatant que le manège commençait à sérieusement se balancer d’avant en arrière, se décollant du sol à chaque fois, plusieurs visiteurs horrifiés se sont précipités.