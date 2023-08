Solidarité: Chien sauvé en Italie et remis sur  pattes grâce à des dons

Fin mars, la famille Hagi de Wünnewil-Flamatt (FR) rentrait de ses vacances quand, au bord de l’autoroute, elle a découvert un «jeune chien se tortillant et hurlant». «Nous nous sommes arrêtés et l’avons emmené.» Une visite chez un vétérinaire local a permis de constater plusieurs fractures. S’en est suivie une opération à Côme (It) et enfin quelques traitements ultérieurs en Suisse. «Chaque semaine, nous allions dans une clinique vétérinaire à Thoune pour un contrôle et une radiographie», raconte la mère de famille.