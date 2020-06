Suisse romande

Solidarité: ferveur pour l’opération «Caddie pour Tous»

Les récoltes de l’opération spéciale «Caddies pour Tous» doivent permettre à une centaine d’organisations de distribuer des vivres pendant trois, quatre voire six mois à des personnes précarisées par la crise du Covid-19.

«C’est de la folie», a confié vendredi à Keystone-ATS Jean-Marc Richard, coresponsable de l’action de solidarité. Il y a une ferveur exceptionnelle, selon lui. «Beaucoup de monde» vient apporter des denrées de première nécessité, mais ce qui frappe encore plus, c’est «la quantité d’aliments que les gens donnent», constate-t-il.

«Lors de récoltes classiques, les gens amènent deux ou trois paquets de nourriture. Là, ils arrivent parfois avec des caddies à moitié remplis», explique l’animateur de l’émission radio de la RTS «Chacun pour Tous». Il tient d’ailleurs à saluer «l’esprit et la dimension romands» de cette solidarité et générosité en pleine crise du coronavirus. «On sent les gens très concernés», dit-il.