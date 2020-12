Le législatif yverdonnois s’est déclaré favorable, jeudi soir, à l’octroi d’une enveloppe de 500'000 fr en faveur de personnes physiques et morales plongées dans la précarité à cause des effets de la pandémie. Les premiers nommés doivent avoir la majorité et résider à Yverdon-les-Bains depuis le 1er septembre, les seconds, avoir leur siège dans la ville thermale depuis le 1er septembre.