Solidarité: Les oeuvres d’entraide ont encaissé 1,2 milliard

Entre 2017 et 2020, 1,2 milliard de francs ont été versés par la Confédération, principalement le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), aux organisations non gouvernementales (ONG) suisses. Cette somme a permis de financer des mandats, des contributions à des programmes et d’autres engagements, rapporte la «NZZ». Le problème, c’est que les œuvres d’entraide deviennent de plus en plus un facteur de pouvoir dans le paysage politique suisse.