Football: Solide et efficace, Yverdon réalise le quatre à la suite

Blanchissage raté de justesse

Le deuxième acte se révélait plus animé et là encore, Yverdon faisait preuve de sang-froid. Entre la 51e et la 55e minute, les Verts caressaient par trois fois - dont deux tentatives terminant sur le poteau - le but du break, sans concrétiser. La réussite venait-elle de s’envoler? Le doute n’a pas eu le temps de s’immiscer dans les têtes, Berdayes doublant la mise d’une frappe puissante après l’heure de jeu (66e). Les débats étaient clos.