Football: Solide et opportuniste: le nouveau Servette s’impose

Ce Winterthour minimaliste ne méritait pas d’empocher le moindre point, ce Servette plus volontaire dans ses intentions n’a rien volé en empochant la mise. Par-delà les difficultés dans les gestes et dans les décalages face à une équipe cantonnée en défense, les Grenat ont pu compter sur Boubacar Fofana pour faire la différence sur un exploit personnel qui a provoqué un penalty (1-0, Pflücke, 81e).

Ce n’est sans doute le Servette plus plaisant qui a jamais existé, on veut croire que cela va s’améliorer avec les assurances qui naissent de cet excellent début de saison, parce que le résultat est là: quatre matches, un seul but encaissé, deux victoires à domicile et deux nuls à l’extérieur. Les Grenat peuvent avoir le sourire, le pragmatisme paie.