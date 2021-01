Coronavirus : Solide jusqu’ici, le Portugal est au bord de l’asphyxie

S’il a bien résisté au Covid-19 jusqu’à l’automne, le pays subit de plein fouet l’arrivée du variant britannique. L’oxygène vient à manquer, et des choix dramatiques doivent être faits.

Le taux d’infection le plus élevé au monde

Le Portugal est aujourd’hui considéré comme l’un des points les plus chauds du Covid-19. Le pays, qui avait jusqu’ici mené un combat exemplaire contre le virus, enregistre aujourd’hui de tristes records en termes de décès quotidiens et de patients hospitalisés. Il est à craindre que la hausse n’atteindra son pic qu’à la mi-février. En 24 heures mardi, 291 personnes sont mortes du Covid-19, selon les autorités sanitaires. Le nombre total de décès enregistrés a dépassé les 11’000, tandis que le nombre de patients hospitalisés a atteint le chiffre record de 6472, avec une incidence de plus de 850 cas sur 7 jours pour 100’000 habitants. Proportionnellement à sa population, le Portugal présente actuellement le taux d’infection le plus élevé au monde.

La situation est tellement désespérée que le pays a demandé de l’aide aux autres pays de l’UE. Concrètement, cela signifie le transfert de patients et le renforcement des équipes médicales locales. L’Espagne et l’Allemagne ont déjà tendu la main au Portugal, écrit le quotidien «Publico». Depuis le 15 janvier, le Portugal est en confinement: les gens ne sont autorisés à quitter la maison que pour une raison valable. Le télétravail est obligatoire dans la mesure du possible. Les restaurants et les magasins qui ne répondent pas aux besoins quotidiens de base, les crèches, les écoles et les universités sont fermés.